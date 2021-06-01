Чемезов: РФ смогла наладить производство большей части импортной продукции

Отечественные производители смогли наладить производство большей части продукции, которую раньше Россия импортировала. Об этом заявил председатель Союза машиностроителей России, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Мы провели огромную работу по импортозамещению. Большинство тех комплектующих, которые мы покупали за рубежом, уже производим сами: и оборудование, и комплектующие, и материалы", - сказал он.

В качестве примера он привел композитные материалы для создания крыла самолета МС-21. Необходимость в разработке новых деталей возникла после того, как США ввели санкции.

"Мы провели большую работу с МГУ, Росатомом. Сейчас уже материал создан. В этом году начнем летные испытания нашего самолета", - рассказал Чемезов.

Вторым примеров активного импортозамещения стала фармацевтика. Сейчас более 90 процентов вакцин производится внутри России, тогда как раньше за рубежом приходилось закупать 70-80 процентов препаратов.