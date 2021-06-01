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01.06.2021 15:08
Рубрика: Экономика

Чемезов: РФ смогла наладить производство большей части импортной продукции

Текст: Михаил Загайнов

Отечественные производители смогли наладить производство большей части продукции, которую раньше Россия импортировала. Об этом заявил председатель Союза машиностроителей России, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

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"Мы провели огромную работу по импортозамещению. Большинство тех комплектующих, которые мы покупали за рубежом, уже производим сами: и оборудование, и комплектующие, и материалы", - сказал он.

В качестве примера он привел композитные материалы для создания крыла самолета МС-21. Необходимость в разработке новых деталей возникла после того, как США ввели санкции.

"Мы провели большую работу с МГУ, Росатомом. Сейчас уже материал создан. В этом году начнем летные испытания нашего самолета", - рассказал Чемезов.

Вторым примеров активного импортозамещения стала фармацевтика. Сейчас более 90 процентов вакцин производится внутри России, тогда как раньше за рубежом приходилось закупать 70-80 процентов препаратов.

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