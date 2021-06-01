Депутат Романенко отметил важность принятия законопроекта об использовании QR-кодов на памятниках ВОВ

На пленарном заседании Государственной Думы РФ рассмотрен законопроект, предусматривающий нанесение на памятники Великой Отечественной войны информационных надписей, позволяющих ознакомиться с исторической справкой о месте и событиях с помощью QR-кода.

"Использование прогрессивных интернет-технологий и сервисов - непременное условие развития современной личности и общества в целом. Рассмотренный сегодня законопроект предполагает новый формат информирования граждан о местах, событиях и людях, в честь которых воздвигнут тот или иной монумент. Уверен, предлагаемая мера сделает историческое наследие более привлекательным для молодежи", - прокомментировал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Романенко.

Автор законопроекта - заместитель председателя ГД РФ Ирина Яровая. В своем докладе она отметила, что предлагаемый подход к увековечиванию памяти погибших при защите Отечества будет способствовать обеспечению защиты исторической правды и недопущению умаления значения подвига нашего народа, что прямо предусмотрено в Конституции Российской Федерации.

Также законопроектом предлагается сделать обязательным внесение в паспорт воинского захоронения исторической справки, содержащей сведения о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект, выписки из имеющихся документов и иной информации, в том числе фото- и видеоматериалов.