Дочь Вячеслава Тихонова вручила приз Клоду Лелушу

На пятый, юбилейный фестиваль "17 мгновений" имени Вячеслава Тихонова в город Павловский Посад привезли фильмы, проверенные временем. Две конкурсные программы - фильмов и сериалов - 12 полнометражных картин из 9 стран и 12 многосерийных лент. Зрители в городе, где родился народный артист СССР Вячеслав Тихонов, были благодарны за кинопраздник.

Земляки артиста гордятся им и учат на примере его жизни своих детей. Фото: РИА Новости

Обозреватель "РГ" расспросила президента фестиваля "17 мгновений" Анну Тихонову - дочь Вячеслава Васильевича о том, как важно сохранять традиции советского кино.

Анна Тихонова: На слово "советский" навешали штампов, оно несет много незаслуженного негатива, им пугают молодежь. Однако должна сказать, что в советский период было больше человеческого, больше ценностей, чем сейчас. Поэтому я считаю необходимым хранить их и традиции, связанные с ними, иногда даже не произнося для себя это слово - "советский". Наш фестиваль - про современное кино. Он и выстроен нами по принципу: корнями - в прошлое, но стремление - в будущее. Мне очень интересно делать его, изучать современные тенденции. Я сама отсматриваю все фильмы и разработала свою собственную систему оценок.

Анна Вячеславовна Тихонова принимала активное участие в создании Дома-музея ее отца в Павловском Посаде. Фото: Юлия Сергеева

Когда отцу задавали много важных жизненных вопросов, он говорил так: "Смотрите мои фильмы - там все ответы". И действительно, если взглянуть на его творчество, то оно близко к истине. Так считаю и я, и так сказал мне крестный моих детей - актер Борис Токарев.

В фильме "Семнадцать мгновений весны" заложено много важнейших вещей. Он ведь не только про войну, не только про политику. Поэтому его так любят, изучают - даже в Америке. Но почувствовать по-настоящему могут только здесь у нас, в России.

Творчество моего отца и фильм "Семнадцать мгновений весны" я привожу как наиболее близкий мне пример. Но также это относится и к многим другим прекрасным картинам, снятым в советский период. И именно это хотелось бы сохранить и передать следующим поколениям.

Многие дети известных родителей хотели бы так сохранить семейную историю, как вы. Но не у всех это получается...

Анна Тихонова: Недавно, когда мы на фестивале придумали новый приз "Мужчина и женщина" - в честь 55-летия легендарного фильма - и решили вручить его Клоду Лелушу, то искали в Париже, кто может снять на камеру, запечатлеть момент, когда режиссер получает эту награду. Ольга - дочь Юлиана Семенова - нашла телефон оператора, но сказала, что сама никогда его не видела. Я позвонила. Его зовут Хачатур, и он живет во Франции более 30 лет. Он с благодарностью и восторгом принял мое предложение и сказал: "Не забывайте, что ваш папа - это и наш папа тоже". Мне было очень приятно. В этих словах кроются ответы на ваши вопросы. Кроме того, хочу добавить, что в погоне за молодежностью и современностью не надо забывать об уважении к старшему поколению, как бы избито это ни звучало. Я думаю, это убережет от многих ошибок.

Многие люди разных национальностей находят в моем отце черты своих родителей. Это объединяет и сближает.

Кстати

Среди призов, которые вручаются на фестивале "17 мгновений" есть два специальных приза - "Кумир поколения" и "За укрепление имиджа России". Кроме того, с этого года три приза жюри, вручаемые в киноконкурсе, стали именными: приз за лучшую режиссуру получил имя Татьяны Лиозновой, за лучший сценарий - Юлиана Семенова, а за лучшую музыку - Микаэла Таривердиева.

Мужчина и женщина

Приз из рук внука

Тихонов озвучивал Жана-Луи Трентиньяна в фильме "Мужчина и женщина". Фото: www.imdb.com

"Наконец-то нормальный, красивый приз", - рассмеялся всемирно известный режиссер Клод Лелуш, получая награду за свой фильм "Мужчина и женщина" от фестиваля "17 мгновений". А вручал награду в Париже внук Юлиана Семенова - тоже Юлиан, названный в честь дедушки. "В дальнейшем мы хотим вручать этот приз каждый год за фильм о любви. Этот приз важен для меня лично - Вячеслав Васильевич озвучивал героя Жан-Луи Трентиньяна и именно тогда, на озвучании, познакомился с моей мамой", - сказала Анна Тихонова. Красивая переводчица с французского очаровала молодого актера. Потом у них родилась дочь - красавица Анна... Эту историю любви в городе Павловский Посад знают все.

Фильмы-победители фестиваля "17 мгновений"

Клод Лелуш связался с Анной Тихоновой виртуально. И от души благодарил. Фото: Предоставленно пресс-службой кинофестиваля "17 мгновений"

Приз президента Фестиваля "17 мгновений" Анны Вячеславовны Тихоновой и награда "За лучшую музыку" имени Микаэла Таривердиева - Евгений и Саша Гальперины - "Уроки Фарси" Вадима Перельмана.

Гран-При - фильм "Клятва" Романа Нестеренко.

- фильм "Клятва" Романа Нестеренко. Лучший режиссер (награда носит имя Татьяны Лиозновой) - Руслан Магомадов - фильм "История одной картины".

(награда носит имя Татьяны Лиозновой) - Руслан Магомадов - фильм "История одной картины". Лучший сценарий (имя Юлиана Семёнова) и Лучший актерский ансамбль - фильм "От печали до радости" Эдуарда Парри.

(имя Юлиана Семёнова) и Лучший актерский ансамбль - фильм "От печали до радости" Эдуарда Парри. Лучшая женская роль - Ирина Печерникова (посмертно) - фильм "Земля Эльзы" Юлии Колесник.

- Ирина Печерникова (посмертно) - фильм "Земля Эльзы" Юлии Колесник. Лучшая операторская работа - Михаил Милашин - фильм "На острие" Эдуарда Бордукова.

- Михаил Милашин - фильм "На острие" Эдуарда Бордукова. Лучший дебют - "Первое мгновение" - фильм "Человек из Подольска" Семена Серзина

Награды конкурса сериалов