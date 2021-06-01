В Британии в древней пирамиде найдены доисторические изображения

В Великобритании археолог-любитель Хэмиш Фэнтон обнаружил в шотландской гробнице эпохи неолита древнейшие в этом регионе доисторические изображения благородных оленей.

Как сообщает The Guardian, археолог-любитель совершил открытие случайно. Он обследовал древнюю каменную пирамиду в местечке Дункрейг и в результате обнаружил в этой доисторической гробнице древнейшие изображения животных.

Более того, найденные наскальные рисунки уже признаны старейшими в Великобритании изображениями взрослых благородных оленей. И это первые доисторические изображения животных, найденные в Шотландии. По словам доктора Терции Барнетт, рисунки выполнены в уникальном для здешних мест стиле.

"Хотя в Великобритании известно несколько доисторических изображений оленей, единственные другие, созданные в раннем бронзовом веке, очень схематичны, - отметила она. - Примечательно и то, что эти резные фигурки на стенах пирамиды Дункрейга содержат анатомические детали, поэтому нет никаких сомнений в том, какие виды животных они изображают".

Интересно, что каменная пирамида Дункрейга считается одним из самых известных и хорошо изученных памятником эпохи неолита в Шотландии. Тем более удивительной выглядит новая находка. Стены пирамиды украшены двумя хорошо прорисованными изображениями взрослых самцов благородных оленей, на это указывают их развитые рога. Рядом с ними пасутся несколько молодых оленят.

По оценкам археологов, возраст рисунков составляет от 4000 до 5000 лет. Фэнтон обнаружил их, проскользнув внутрь пирамиды с факелом в руках. Часть рисунков располагалась с нижней стороны плиты, выполняющей роль крыши. Еще несколько изображений украшали вход в пирамиду с внутренней стороны. Отметим, что пирамида уже взята под охрану, чтобы уберечь ценные находки от мародеров.