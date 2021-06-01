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01.06.2021 18:07
Рубрика: Экономика

Эксперт: Цена на нефть растет за счет обесценивания доллара

Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Цены на нефть ожидают обновления максимумов, считает экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. И это происходит на фоне того, что крупные компании вкладывают средства в нефтедобычу, отмечает эксперт.

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"Цена нефти Brent действительно находится сейчас на максимуме с марта текущего года, - рассказал он в интервью RT. - И если мы посмотрим по нефти WTI, там тоже идет обновление максимумов. Причина в том, что рынок нефти, несмотря на то что идет постепенное увеличение объемов добычи нефти в мире, переваривает эти дополнительные объемы в связи с тем, что мировая экономика восстанавливается".

Гинько также отметил, что, несмотря на риторику зеленой энергетики, мир все равно в значительной мере полагается на нефть, природный газ и уголь.

"Цена на нефть растет за счет обесценивания доллара США, а также очень важно то, что мировой экономике нужно больше природного газа и нефти, - констатировал он. - И цена на нефть вступила на путь такого подъема, что в обозримой перспективе мы можем увидеть и $100 за баррель Brent".

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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