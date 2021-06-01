Эксперт пояснил, нужно ли прививаться от COVID-19 курильщикам

Любители сигарет находятся в группе риска по тяжелому течению COVID-19. То, что курильщики якобы заражаются реже, - миф, считает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"У них равные риски с некурящими [заразиться коронавирусом], но однозначно более тяжелое течение заболевания, связанное со стажем курения", - сообщил Михаил Лебедев в программе "Вести".

У курильщиков коронавирус вызывает обширную пневмонию, чаще дает осложнения на сердечно-сосудистую систему. При этом вакцинацию они переносят так же, как и те, кто не курит - без ярких побочных эффектов. Поэтому курильщикам рекомендуется защитить себя от COVID-19 вакцинацией, как и всем остальным.