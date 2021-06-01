ФАС отрегулирует тарифы для крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах

ФАС будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний, работающих в аэропортах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По мнению ФАС, это позволит создать условия для конкуренции на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованное увеличение тарифов на заправку воздушных судов и хранение авиатоплив. Кроме того, это окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний.

Новый приказ актуализирует перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется антимонопольным ведомством.

Необходимость этого показала совместная проверка ФАС с территориальными управлениями и прокуратурой. Выяснилось, что ряд топливно-заправочных компаний (ТЗК), обладающих признаками естественных монополий, устанавливает тарифы на свои услуги самостоятельно, что нарушает действующее законодательство.

После выявления таких организаций в перечень дополнительно включили 6 ТЗК, осуществляющих деятельность в аэропортах нескольких регионов, и одну ТЗК из Московской области. В перечень организаций, регулируемых ФАС России, также включили 9 главных операторов аэропортов, пассажиропоток которых 250 тысяч в год.

Кроме того из перечня исключили организации, деятельность которых прекращена и в отношении которых не осуществляется регулирование и контроль. ТЗК, осуществляющие деятельность в одном регионе, теперь будут регулироваться региональными органами исполнительной власти по месту осуществления деятельности, что позволит им оперативно принимать решения с учетом специфики каждого ТЗК.

Таким образом, приказ разделяет функции по тарифному регулированию организаций, оказывающих услуги по обеспечению заправки воздушных судов и хранению авиационного топлива в аэропортах, а также включенных в перечень субъектов естественных монополий, между ФАС и органами власти субъектов Российской Федерации.