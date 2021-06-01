Фигуранты уголовных дел о реабилитации фашизма признали вину

"Раскаялись и все рассказали", - заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам "подозреваемые в реабилитации нацизма дали показания по обстоятельствам преступлений".
Напомним, это уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении СК России. Статья по Уголовному кодексе - 354.1 "Реабилитация нацизма".
На сегодняшнее утро следователи допросили пока подозреваемых - Андрея Акимова из Оренбургской области и Сергея Сахарова из Томской области. В своих показаниях молодые люди признали факты размещения фотографий нацистских преступников.
Следствие еще организовало осмотр компьютерной техники и средств связи, которые были изъяты во время обыска у фигурантов уголовного дела.
В СК напомнили, что следствие установило причастность к реабилитации нацизма двух жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха. И эти иностранцы стали фигурантами наших уголовных дел.
Напомним, что в мае этого года эти люди разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова.
Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - напомнила Петренко.
Сейчас "проводятся следственно-оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств и установлению обстоятельств совершенных преступлений", добавила представитель ведомства.