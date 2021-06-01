Фигуранты уголовных дел о реабилитации фашизма признали вину

Следственный комитет рассказал о результатах допросов россиян, которые в этом мае на сайте "Бессмертного полка" выставили фотографии лидеров нацисткой Германии и предателя Власова.

"Раскаялись и все рассказали", - заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам "подозреваемые в реабилитации нацизма дали показания по обстоятельствам преступлений".

Напомним, это уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении СК России. Статья по Уголовному кодексе - 354.1 "Реабилитация нацизма".

На сегодняшнее утро следователи допросили пока подозреваемых - Андрея Акимова из Оренбургской области и Сергея Сахарова из Томской области. В своих показаниях молодые люди признали факты размещения фотографий нацистских преступников.

Следствие еще организовало осмотр компьютерной техники и средств связи, которые были изъяты во время обыска у фигурантов уголовного дела.

В СК напомнили, что следствие установило причастность к реабилитации нацизма двух жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха. И эти иностранцы стали фигурантами наших уголовных дел.

Напомним, что в мае этого года эти люди разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - напомнила Петренко.

Сейчас "проводятся следственно-оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств и установлению обстоятельств совершенных преступлений", добавила представитель ведомства.