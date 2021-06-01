Финал Международной олимпиады по финансовой грамотности пройдет в Сочи

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по подготовке к проведению Международной олимпиады по финансовой грамотности. Мероприятие организовано по поручению президента России Владимира Путина.

"По поручению Президента и по поручению Правительства создан организационный комитет по проведению первой Международной Олимпиады по финансовой безопасности. Это наш ответ на те угрозы, которые сейчас происходят в мире. Обратная сторона цифровизации заключается в том, что некоторые мошенники пользуются неподготовленностью участников и совершают противоправные действия. Поэтому повышение финансовой грамотности, просветительская работа и профилактика - это как раз то, для чего делается эта Олимпиада. Потенциал у этого мероприятия огромный, нет в мире пока такого примера", - сказал Чернышенко.

Олимпиада проводится в два этапа. Первый, отборочный этап, уже состоялся на площадках образовательных организаций. Также прошел Всероссийский урок "Финансовая безопасность".

Для школьников - участников Олимпиады представлены направления: математика, информатика, обществознание, право и экономика. Для студентов - экономика, финансы и кредит, экономическая и информационная безопасность, а также юриспруденция и международные отношения.

Сейчас идет подготовка ко второму - финальному этапу. Он пройдет с 3 по 9 октября в Образовательном центре "Сириус".

"Победители получат возможность поступать с дополнительными баллами в вузы Российской Федерации или в вузы сетевого института, которые находятся на территории Российской Федерации и СНГ", - добавил вице-премьер.

По итогам совещания принято решение разработать план подготовки к проведению второго этапа Олимпиады и представить его в Правительство РФ до 1 июля текущего года.