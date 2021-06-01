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01.06.2021 20:03
Рубрика: В мире

Просто леди поменьше

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Власти Франции подарят США вторую статую Свободы в знак дружбы между двумя странами. Монументу, как и его старшей "сестре", сто с лишним лет - его создал Гюстав Эйфель еще в конце XIX века, и с тех пор он находился в коллекции Национальной консерватории искусств и ремесел Франции. От оригинала статуя отличается разве что "ростом" - в ней всего 2,83 метра.

Высота же "Леди Свободы", которая находится близ города Нью-Йорка, составляет 93 метра. Напомним, французы подарили ее США к столетию независимости в 1876 году, и не случайно - ведь именно Париж активно поддерживал американские колонии в борьбе против британской короны.

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"Мы хотели воссоединиться с этой франко-американской историей. Эта статуя - двойной символ как свободы, так и гостеприимства", - цитирует издание Le Journal du Dimanche посла Франции в США Филиппа Этьена. По словам дипломата, идея подарить монумент возникла еще в июле 2019 года на его встрече с генеральным управляющим Национальной консерватории искусств и ремесел Оливье Фароном. По задумке последнего, такой подарок должен был помочь в продвижении французского наследия за рубежом. Но тогда все планы нарушил коронавирус.

Монумент отправится в путь седьмого июня из Гавра и прибудет в Нью-Йорк как раз ко Дню независимости США, который отмечается четвертого июля. Перевозить статую будут в специально изготовленном для этого саркофаге из плексигласа. Ожидается, что сначала малую "Леди Свободу" поместят в государственный музей иммиграции на острове Эллис, но уже 14 июля она должна прибыть в Вашингтон, где ее установят в саду резиденции французского посла. Там статуя простоит следующие десять лет.

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