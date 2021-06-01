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01.06.2021 14:08
Рубрика: Экономика

"Газпром" наращивает экспорт, но хранилища газа Европы остаются пустыми

Текст: Сергей Тихонов

С января по май экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья составил 84,2 млрд кубометров газа, что на 27,2% (на 18 млрд) больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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Увеличились поставки природного газа в большинство стран, в том числе в Турцию (на 166,9%), Германию (на 40%), Италию (на 18%), Францию (на 18,4%), Польшу (на 19,8%), Болгарию (на 47,8%), Румынию (на 194,7%), Сербию (на 125,9%), Грецию (на 29,9%). В мае были установлены исторические рекорды по объемам экспорта для этого месяца в Германию и Италию - лидерам импорта российского газа по итогам 2020 года.

Несмотря на рекордные объемы поставок и высокий спрос на газ в Европе, скорость закачки газа в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже полтора месяца держится на крайне низком уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 мая восполнено только 8,1 млрд кубометров, а отбор в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 года составил более 66 млрд кубометров. В "Газпроме" отмечают, что отставание по закачке не сокращается и в последнюю декаду держится на рекордно низком уровне - около 34,6 млрд кубометров.

Темпы заполнения европейских ПХГ заметно ниже, чем в предыдущие годы, и для того, чтобы наверстать упущенное к октябрю, они должны составить в среднем не менее 15 млрд кубометров в месяц. Сейчас этот показатель в два раза ниже, сообщили в "Газпроме".

В компании также отмечают низкие темпы восполнения запасов газа ПХГ Украины. За прошедший месяц в хранилища поступило лишь 0,34 млрд кубометров. Это всего 2,6% от объема, использованного в течение отопительного периода 2020/2021 года. Отставание по закачке от прошлого года выросло до 2,3 млрд кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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