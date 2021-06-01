ГД одобрила во II чтении запрет на навязывание заемщикам допуслуг

Депутаты во втором чтении одобрили законопроект, который защитит граждан от навязанных банком условий при заключении кредитного договора. Данный документ является поправками в закон "О потребительском кредите".

Как отмечается в пояснительной записке, все чаще фиксируются случаи оформления договоров, которые ограничивают заемщика в получении достоверной информации о кредите.

"Такое происходит, когда в договоре в ряде граф банком за заемщика уже проставлены типографским способом отметки "X" ("V"), означающие согласие заемщика на предложенные банком условия кредитования, а также отсылочные положения, где говорится о том, что со стоимостью дополнительных услуг (тарифами услуг), приобретаемых при заключении кредитной сделки, заемщик может ознакомиться на сайте банка", - указывают авторы документа.

Таким образом, в документе появился пункт, который запрещает кредиторам ставить самим отметки о согласии заемщика на оказание ему допуслуг.