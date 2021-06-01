Германия не дала разрешение авиакомпании S7 на выполнение двух рейсов

Авиационные власти Германии не выдали российской авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня. Об этом сообщил перевозчик.

Речь идет о рейсах S7 3575 и S7 3576 по маршруту Москва - Берлин и обратно.

"Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало", - цитирует ТАСС представителя перевозчика.

В компании добавили, что намерены урегулировать "возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке". При этом пассажиры, которые не смогли воспользоваться рейсами, получат ранее оплаченные средства в полном объеме.