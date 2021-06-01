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01.06.2021 13:55
Рубрика: Культура

В Сирии обнаружен гигантский воинский мемориал возрастом 4000 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Antiquity Фото: Antiquity
Фото: Antiquity

В Сирии археологи идентифицировали огромный курган как 4000-летний мемориальный памятник, возведенный в честь павших в боях воинов. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Открытие было совершено в местечке Банат-Бази в Сирии.

Фото: pixabay.com
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Археологи обследовании курган искусственного происхождения, который внешне напоминает древнеегипетскую Ступенчатую пирамиду в Саккаре. Этот холм известен под названием "Белый памятник".

Так его называют из-за белых, блестящих на солнце строительных материалов, использованных при его возведении. Сам холм археологи впервые раскопали несколько десятилетий назад. Но только сейчас его удалось тщательно обследовать.

В своей работе исследователи пишут, что данное сооружение было возведено около 2400 года до нашей эры. Причем курган здесь уже существовал. Древние люди видоизменили его, вырезав ряды горизонтально расположенных ступеней. Как выяснилось только сейчас, каждая из таких ступеней содержит не менее 30 могил, запечатанных слоями штукатурки.

"В древних месопотамских текстах упоминаются воинские мемориалы, где скапливались трупы врагов, хотя ни один из них еще не обнаружен, - пишут авторы работы. - Однако "Белый памятник" в Телль-Банате, похоже, является памятником погибшим в поселении, а не захоронением врагов, павших в конфликте".

Ученые отмечают, что все захоронения были обустроены в соответствии с погребальными практиками тех времен. Погибшие были аккуратно уложены в могилы вместе с военным снаряжением. В захоронениях было найдено оружие, а также шкуры лошадей местных пород.

Фото: iStock
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Профессор Энн Портер из Университета Торонто отметила, что в структуре захоронений прослеживается четкая закономерность. Так, на одной стороне мемориала в парных могилах похоронены воины, покрытые шкурами лошадей, в то время как на другой стороне хоронили воинов с оружием, но без лошадиных шкур.

По мнению ученых, это может указывать на своего рода иерархию: видимо, с одной стороны хоронили только тех воинов, которые воевали на колесницах, а с другой - пехотинцев. Также исследователи установили, что гигантский мемориал на самом деле не был огромной братской могилой воинов, погибших в одном бою, как это можно было бы предположить. Анализ показал, что погибшие были здесь перезахоронены спустя какое-то время после своей смерти.

"Эти открытия поставили под сомнение некоторые предположения археологов и некоторые традиционные основы ближневосточной археологии, - говорит Энн Портер. - Этот памятник очень похож на Ступенчатую пирамиду Саккары, он был примерно такого же размера, но его возвели из земли, а не из камня".

Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Сирия Общество Наука

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