Госдолг России приблизился к 20 триллионам рублей

Госдолг России за первый квартал текущего года увеличился на 741,3 млрд рублей и составил 19,7 трлн рублей, следует из доклада Счетной палаты.

"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9 процента, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17 процентов прогнозируемого объема ВВП)", - подсчитали в ведомстве.

Внутренний долг страны в январе-марте вырос на 683 млрд рублей до 15,434 трлн рублей, а его доля в общем объема госдолга России увеличилась 0,5% до 78,4%.

Внешний долг к началу апреля уменьшился на 598,3 млн долларов и составил 56,1 млрд долларов. При этом в рублевом эквиваленте сумма обязательств увеличилась на 58,3 млрд рублей и составила 4,247 трлн рублей.

На обслуживание госдолга в январе-марте Россия потратила 238,5 млрд рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что долговая нагрузка России остаётся самой низкой среди стран большой двадцатки.