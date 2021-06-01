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01.06.2021 09:25
Рубрика: Экономика

Госдолг России приблизился к 20 триллионам рублей

Текст: Алексей Любовецкий
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Госдолг России за первый квартал текущего года увеличился на 741,3 млрд рублей и составил 19,7 трлн рублей, следует из доклада Счетной палаты.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости
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"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9 процента, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17 процентов прогнозируемого объема ВВП)", - подсчитали в ведомстве.

Внутренний долг страны в январе-марте вырос на 683 млрд рублей до 15,434 трлн рублей, а его доля в общем объема госдолга России увеличилась 0,5% до 78,4%.

Внешний долг к началу апреля уменьшился на 598,3 млн долларов и составил 56,1 млрд долларов. При этом в рублевом эквиваленте сумма обязательств увеличилась на 58,3 млрд рублей и составила 4,247 трлн рублей.

На обслуживание госдолга в январе-марте Россия потратила 238,5 млрд рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что долговая нагрузка России остаётся самой низкой среди стран большой двадцатки.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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