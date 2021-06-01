Госдума приняла закон о бесплатном подключении населения к газу

В конце апреля в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу о бесплатном подведении газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте. Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

"Дом может находиться вдалеке от газовой трубы - в 100-200 метрах от газопровода, а иногда и более, - пояснил журналистам Вячеслав Володин. - Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему".

Спикер добавил, что теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.

Таким образом, законопроект позволит огромному количеству людей - не только тем, кто проживает на селе - подключиться к газу. Председатель ГД считает, что теперь уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной.

Пока что нередки ситуации, когда люди, взяв ипотеку и построив дом, вынуждены брать потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ, указал на важность поправок Сергей Неверов.

"Мы понимаем, что у каждого в доме может быть разное газовое оборудование - это дело каждого. Но если мы говорим о том, что кому-то требуется дополнительно везти газ по участку - цена должна быть доступной, - подчеркнул парламентарий. - И реализацию законопроекта "Единая Россия" будет держать на контроле".

Программы газификации будут выполняться в два этапа: первый - до 2023 года, второй - до 2030 года, добавил Неверов.

Также инициатива предполагает введение единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и дочерние компании. Принятый закон, по словам Павла Завального, решает вопрос об источниках финансирования этой сферы. Тарифы для населения при этом не должны будут расти выше инфляции.