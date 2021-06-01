Новости

Трутнев: Погранпереходы должны управляться единым контролирующим органом 20:34
Светлана Разворотнева предложила отказаться от ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены 20:28
В Минобрнауки назвали вузы с бюджетными местами на подготовительных курсах 20:25
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 20:15
Три российских телеканала прекратят вещание в Беларуси 20:14
ВОЗ обеспокоена четырьмя вариантами коронавируса 19:38
В Минпромторге рассказали о встрече Мантурова с металлургами 19:24
Кузнецова: Нужна программа подготовки тренеров для занятий детей-инвалидов 19:04
Поезд "Безопасность детства" запустили в московском метро 18:55
Прокуратура ЛНР запросила Протасевича для следственного эксперимента 18:46
Финал Международной олимпиады по финансовой грамотности пройдет в Сочи 18:45
Новак отметил восстановление мировой экономики за счет вакцинации от COVID 18:26
Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга 18:23
Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Димы Рогачева 18:23
МИД РФ не видит смысла обсуждать Украину в рамках Совета Россия - НАТО 18:11
Эксперт: Цена на нефть растет за счет обесценивания доллара 18:07
Пушков призвал не допускать идеологических надписей на военных мемориалах 17:53
Сергей Майоров представил новый документальный телепроект "Физруки" 17:50
К 2030 году в РФ будут выпускать не менее 150 тысяч электромобилей 17:40
ОПЕК+ продолжит по плану наращивать добычу нефти, несмотря на риски 17:40
Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 17:40
Песков: РФ приветствует намерение США отказаться от ряда санкций 17:35
Беларусь рассматривает варианты возобновления авиарейсов в Крым 17:28
Песков: РФ не намерена отказываться от транзита газа через Украину 17:22
В Крыму оценили решение Беларуси по прямым авиарейсам в Симферополь 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
01.06.2021 19:46
Рубрика: Власть

Facebook приземляют

IT-гигантов обяжут создавать филиалы в России
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван обязать владельцев крупных информационных ресурсов открывать в России филиалы, представительства или учредить российские уполномоченные юрлица.

Документ касается зарубежных IT-гигантов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей. Их владельцы, кроме того, должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить у себя электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Роскомнадзор прокомментировал новые правила работы WhatsApp

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что законопроект подготовлен по итогам январского поручения президента о дополнительных требованиях к зарубежным IT-компаниям, работающим в "Рунете". Спикер подчеркнул, что это обычная правовая практика многих стран. "Мы предлагаем "гостю", который неплохо обосновался в нашей стране и зарабатывает большие деньги, жить и отвечать по российским законам, а не по своему "уставу", спрятанному в одной из западных или иных столиц", - заявил он. Володин напомнил, что у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования, но они этого не сделали. "Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения - экономических прежде всего", - сказал председатель Госдумы.

Меры в отношении нарушителей будут вступать в силу поэтапно, если они так и не подчинятся закону. Среди них - запрет на распространение рекламы об интернет-ресурсе, на проведение платежей в адрес компании, на сбор и трансграничную передачу персональных данных. И в случае неоднократных нарушений - частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

По предварительным данным, под действие законопроекта подпадут 20 интернет-ресурсов. К ним относятся соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинги You Tube, Twitch, мессенджеры и почтовые сервисы WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, поисковики Google, Bing, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, сервисы онлайн-торговли Aliexpress, Ikea, Iherb, а также Wikipedia.org.

По предварительным данным, под действие законопроекта подпадут 20 интернет-ресурсов

Глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что законопроект направлен на установление прямого диалога с иностранными интернет-ресурсами, работающими на территории РФ.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Госдума приняла закон о бесплатном подключении населения к газу
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях