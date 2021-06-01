Госдума приняла в первом чтении законопроект о личных фондах

Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о создании личных фондов управления имуществом, бизнесом, а также активами.

Документ даст возможность гражданам создавать личные фонды для управления имуществом при жизни. После смерти гражданина-учредителя его фонд можно будет передать по наследству.

Таким образом, понятие "личный фонд" будет прописан в Гражданском кодексе. Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная при жизни гражданина-учредителя им самим либо после его смерти нотариусом. Действующие фонды, созданные для благотворительных, культурных, образовательных или иных общественных целей, получат новое наименование - "общественно полезные фонды".

Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей. Законопроектом при этом предусмотрена субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам своего учредителя в течение трех лет со дня создания фонда.