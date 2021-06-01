Госдума приняла закон о служебной тайне в оборонной сфере

Второе и сразу третье чтение прошел правительственный законопроект, которым вводится понятие служебной тайны в области обороны.

В настоящее время уже установлен порядок отнесения информации к государственной тайне и определен механизм ее защиты. Однако аналогичного механизма в отношении защиты служебной информации в области обороны нет.

"В СМИ организациями РФ периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности", - указали в правительстве.

Закон исправляет этот "пробел". Информацию, которая образуется при реализации мероприятий в области обороны, не является общедоступной и не относится к гостайне, отнесут к категории конфиденциальной. Определять порядок обращения с такими сведениями будет правительство.

Допустившие разглашение такой информации будут нести предусмотренную российским законодательством ответственность. Как пояснили в кабмине, за данное нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Для военных, а также граждан, призванных на военные сборы, будет действовать дисциплинарная ответственность.