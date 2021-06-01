Новости

Матвиенко призвала избавиться от бюрократии при организации школьных экскурсий 12:58
Российские инспекторы проведут военную проверку в Финляндии 12:46
В театре прокомментировали информацию о госпитализации Збруева 12:42
Российским беспилотником "Орион" заинтересовались за рубежом 12:41
Константин Хабенский посоветует, что смотреть в интернете 12:35
Представительства Германии в РФ возобновили прием заявок на шенгенские визы 12:32
Премьера Испании обязали уплатить штраф за нарушения в ходе предвыборной гонки 12:28
Володин: Госдума приняла 106 законов, направленных на поддержку детей 12:22
Кравцов: К 2024 году в каждой школе появятся спортклубы и театры 12:17
Госдума приняла закон о служебной тайне в оборонной сфере 12:15
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 12:15
Госдума приняла закон о "зеленых" продуктах 12:11
Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара 12:10
СМИ: "Вест Хэм" договорился о контракте с полузащитником "Спартака" Кралом 12:09
Кравцов: Доля занятых в системе допобразования детей возросла до 75 процентов 12:04
Коренные народы Канады потребовали проведения поисков массовых захоронений 11:51
ГД одобрила во II чтении запрет на навязывание заемщикам допуслуг 11:50
Росреестр зарегистрировал первую межрегиональную сделку с участием нотариусов 11:50
Матвиенко предложила создать федеральную систему выявления талантливой молодежи 11:49
"Яндекс" представил инструмент для удаления личных данных с сервиса 11:48
В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей детей на морозе 11:42
СК проверит клинику, в которой перепутали покойников 11:37
Депутаты приняли закон об учете выбросов парниковых газов 11:31
Совфед рассмотрит заявление об отставке Михаила Меня 11:24
Bloomberg: Меркель отправила делегацию в США обсуждать "Северный поток-2" 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 12:15
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о служебной тайне в оборонной сфере

Текст: Татьяна Замахина

Второе и сразу третье чтение прошел правительственный законопроект, которым вводится понятие служебной тайны в области обороны.

Госдума приняла закон о "зеленых" продуктах

В настоящее время уже установлен порядок отнесения информации к государственной тайне и определен механизм ее защиты. Однако аналогичного механизма в отношении защиты служебной информации в области обороны нет.

"В СМИ организациями РФ периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности", - указали в правительстве.

Закон исправляет этот "пробел". Информацию, которая образуется при реализации мероприятий в области обороны, не является общедоступной и не относится к гостайне, отнесут к категории конфиденциальной. Определять порядок обращения с такими сведениями будет правительство.

Допустившие разглашение такой информации будут нести предусмотренную российским законодательством ответственность. Как пояснили в кабмине, за данное нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Для военных, а также граждан, призванных на военные сборы, будет действовать дисциплинарная ответственность.

Власть Работа власти Госуправление Власть Безопасность Армия Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение с рядом стран и увеличит число рейсов
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
В России предложили ввести отцовский капитал
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях