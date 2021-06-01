Госдума приняла закон о "зеленых" продуктах

Госдума приняла закон о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками - так называемой "зеленой" продукции, документ регулирует ее оборот. Закон разрабатывал Минсельхоз, он вступит в силу с марта 2022 года.

Министерство будет вести государственный реестр производителей экологических продуктов. Все необходимые документы будет утверждать правительство.

"Зелеными" не смогут называться продукты, выращенные при помощи генной инженерии, ионизирующего излучения. Также будет запрещена упаковка, которая может испортить такие продукты. Производители смогут наносить на "зеленые" продукты специальный знак.