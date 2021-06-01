Грузия открыла сухопутные границы

С первого июня Грузия открывает сухопутные границы с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. О принятом решнии объявил руководитель оперштаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Туристы смогут попасть в страну с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за последние 72 часа. На третий день после пересечения границы необходимо будет провести повторный тест, пишет "Интрефакс".

Из-за пандемии в Грузии с марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

Власти Грузии ожидают, что процесс вакцинации и ослабления ограничений помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года. Отметим, что туриндустрия - один из ключевых секторов экономики страны. Пандемия в разы сократила доходы этой отрасли.

В 2020-м они в шесть раз упали в сравнении с 2019-м годом ($541,7 млн). Не лучше пока ситуация в туриндустрии и по итогам января-апреля нынешнего года. За четыре месяца 2021-го Грузию посетили 220,5 тысячи туристов, что в 6,1 раза меньше, чем в январе-апреле 2020 года.