"Яндекс" представил инструмент для удаления личных данных с сервиса

В "Яндексе" появился инструмент для управления личными данными. С его помощью пользователи могут запросить архив с информацией, а также удалить свои данные из сервисов компании.

Архив включает информацию из более чем 50 сервисов "Яндекса". На его подготовку нужно несколько дней. Когда все готово, на почту приходит письмо, а файл с архивом появляется в Яндекс ID. Удалить данные сейчас можно из Алисы, Музыки, Карт, Почты, Диска, Дзена, Переводчика, Погоды, Мессенджера, Бизнеса и Станции. До конца года в список войдут все основные сервисы "Яндекса", отмечает компания в своем пресс-релизе.

Большая часть данных стирается с серверов в течение суток. Некоторые данные по закону нужно хранить определенное время - их перестают обрабатывать сразу после поступления запроса и удаляет, как только истечет установленный срок. Данные, которые являются частью сервиса, например правки и панорамы в Картах, нельзя удалить полностью. Они обезличиваются: компания стирает информацию о том, кто их добавил.

Аналогичные инструменты присутствуют и у других IT-компаний. Например, удалить данные из Google можно на этой странице, у Apple можно удалить данные из iCloud здесь. Среди российских компаний такую услугу пока никто не предоставляет, говорят в "Яндексе".