Игорь Краснов поручил проверить нарушения во время ЕГЭ и охрану школ

По требованию Генпрокурора Игоря Краснова по всей стране усилен надзор за безопасностью нахождения детей в школах и колледжах.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, в настоящее время прокуроры проверяют исполнение требований закона об обеспечении пропускного режима, а также об установке систем экстренного оповещения, видеонаблюдения и специальном обучении сотрудников, которые отвечают за охрану школ. Также, как отметили в Генпрокуратуре, с учетом проведения Единого государственного экзамена прокуроры ориентированы на своевременное выявление и устранение нарушений прав выпускников школ при организации и проведении ЕГЭ.

Активно защищаются и права выдающихся выпускников школ - победителей олимпиад. Так, под надзором Генпрокуратуры в этом году прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Также по инициативе надзорного ведомства Минпросвещения утвердило новый Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, который вступает в силу с 15 июля.

Продолжают прокуроры защищать и права дошкольников. Например, в прошлом году прокуроры добились устранения 28 тысяч нарушений прав воспитанников, в том числе связанных с поборами в детских садах. По актам прокурорского реагирования пресечено 13 тысяч нарушений законодательства о подготовке школ к началу учебного года и организации образовательного процесса. В результате, как отметили в надзорном ведомстве, удалось добиться увеличения школ и мест в них, проведения ремонта и обеспечения мебелью. Кроме того, прокуроры добивались обеспечения права школьников и студентов на получение образования с применением электронного обучения, дистанционных технологий. В итоге ученикам и педагогам предоставлялось необходимое оборудование и компьютерная техника, они получили доступ к интернету. В отдельных регионах прокуроры пресекли факты замены дистанционных учебных занятий самостоятельным изучением предмета.

В целом прокурорские проверки охватывают все сферы защиты прав детей. Результатом такой работы в 2020 году стало восстановление прав более 100 тысяч несовершеннолетних. А только за 4 месяца этого года прокуроры уже пресекли около 300 тысяч нарушений прав детей, для устранения которых было внесено свыше 145 тысяч актов реагирования.