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01.06.2021 13:47
Рубрика: Власть

Иностранные IT-компании обяжут создавать филиалы в России

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван обязать владельцев крупных информационных ресурсов открывать в России филиалы, представительства или уполномоченные юрлица.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ касается IT-гигантов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей. Их владельцы будут обязаны создать в РФ филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить у себя электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что законопроект подготовлен по итогам январского поручения президента о дополнительных требованиях к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете. Спикер подчеркнул, что это обычная правовая практика многих стран.

"Мы предлагаем "гостю", который неплохо обосновался в нашей стране и зарабатывает большие деньги, жить и отвечать по российским законам, а не по своему "уставу", спрятанному в одной из западных или иных столиц", - заявил он.

Володин напомнил, что у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования, но они этого не сделали. "Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения - экономических, прежде всего", - сказал председатель Госдумы.

Меры в отношении нарушителей будут вступать в силу поэтапно, если они так и не подчинятся закону. Среди них - запрет на распространение рекламы об интернет-ресурсе, на проведение платежей в адрес компании, на сбор и трансграничную передачу персональных данных. И в случае неоднократных нарушений - частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

По предварительным данным, под действие законопроекта подпадут 20 интернет-ресурсов. К ним относятся соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинги You Tube, Twitch.tv, мессенджеры и почтовые сервисы WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, поисковики Google, Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, онлайн-торговля Aliexpress.com, ikea.com. iherb.com, а также Wikipedia.org.

Глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что законопроект направлен на установление прямого диалога с иностранными интернет-ресурсами, работающими на территории РФ.

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