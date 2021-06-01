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01.06.2021 19:41
Рубрика: Власть

Сельский туризм

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
На прошлой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный группой депутатов и сенаторов от "Единой России", в том числе мною, который направлен на развитие сельского туризма в нашей стране.

Отмечу, что сегодня этот вид туризма считается особо перспективным во всем мире. Например, в Европе в последние годы более трети доходов фермеров составляли именно туристические услуги. А пандемия коронавируса привела к еще большему повышению спроса туристов на поездки в сельскую местность, в том числе в нашей стране.

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Но для полноценного развития сельского туризма в России необходимо, чтобы появилась соответствующая законодательная база. Данную задачу и выполняет наш законопроект. Прежде всего он вводит само понятие "сельский туризм". Этот термин предполагает посещение как сельских территорий, так и малых городов с численностью населения до 50 тысяч человек и предоставление услуг по временному размещению, питанию, организации досуга и экскурсий. Его важной разновидностью является агротуризм. Под ним понимается не только отдых в сельской местности, но и ознакомление с деятельностью сельхозтоваропроизводителей и даже участие в сельхозработах без извлечения материальной выгоды. Требования к организации такого досуга, согласно нашему законопроекту, будут устанавливаться правительством.

Кроме того, развитием сельского туризма будут активно заниматься органы власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления. С нашей точки зрения, они сами должны решать, какой вид туризма больше подходит для раскрытия потенциала их региона или муниципалитета. Сельский туризм может быть гастрономическим, этнографическим, связанным с поддержкой народных промыслов или с разведением животных, в том числе экзотических. А в некоторых регионах нашей страны - например, в Крыму и Краснодарском крае - особое место занимает винный туризм, и там повышенное внимание может уделяться именно ему.

Помимо этого, мы решили, что места размещения туристов в сельской местности не будут приравниваться к гостиницам, а значит, к ним не будут предъявляться такие же жесткие требования, как к крупным туристическим объектам в больших городах.

Наконец, развитие аграрного туризма и оказание помощи сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим деятельность по его организации, будут включены в перечень основных направлений государственной поддержки сельского хозяйства и сельских территорий.

Напомню, что до 2030 года на развитие туризма в России в целом планируется направить более 520 млрд рублей. В дополнение к этому в отрасль предполагается привлечь больше одного триллиона рублей инвестиций, еще 72 млрд рублей вложат регионы, в которых планируется создание новых или развитие существующих туристических объектов. Важно, чтобы эти деньги не разошлись только по известным туристическим кластерам, но и оказались в малых городах и сельской местности.

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Поддержка сельского туризма позволит увеличить количество рабочих мест для жителей сел и деревень, поскольку объекты туристической инфраструктуры потребуют новых рабочих рук. При этом туристская деятельность прямо или косвенно будет стимулировать развитие еще около 50 хозяйственных отраслей.

Ну и, конечно, туризм будет дополнительным источником поступления денежных средств в бюджеты сельских муниципалитетов, которые сегодня в подавляющем большинстве являются дотационными.

Таким образом, изменения, предлагаемые нами, придадут ускорение экономическому развитию сельских территорий и будут способствовать повышению уровня жизни сельского населения.

Власть Позиция Законопроекты и комментарии Колонка Андрея Исаева Развитие туризма в России

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