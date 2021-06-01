Новости

В Малайзии вступили в силу самые строгие ограничения из-за COVID-19 05:01
В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году 04:26
Юрист Соловьев перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 04:12
В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого 03:29
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма 02:58
Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT 02:58
ВОЗ использует буквы греческого алфавита для новых штаммов COVID-19 02:20
Грузия открыла сухопутные границы 01:41
Вучич: Сербия сохранит отличные отношения с Россией 01:32
В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения 01:12
Дмитрий Орлов: Уже надо показывать хоккей, в который будем играть в плей-офф 00:30
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 00:30
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции 00:16
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Запатентован новый способ создания противоковидных вакцин с наночастицами 31.05.2021
Касаткина и Грачева вышли во второй раунд "Ролан Гаррос", Осака снялась 31.05.2021
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией со 2 июня 31.05.2021
Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира 31.05.2021
Сборная России по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира 31.05.2021
Мишустин обсудил с премьером Беларуси проблемы интеграции 31.05.2021
Названы победители праймериз "Единой России" в Москве 31.05.2021
Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем 31.05.2021
Эрдоган объявил о частичном снятии коронавирусных ограничений 31.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 31.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 04:12
Рубрика: Происшествия

Юрист Соловьев перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками

Звонящие россиянам мошенники обычно действуют по одной и той же схеме. Злоумышленники стремятся максимально вовлечь жертву в свою игру. "Создается ситуация цейтнота, нехватки времени. Спокойно считаем до десяти и сбиваем мошенников с их программы быстрым завершением разговора", - советует заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Фото: iStock
Россиянам назвали признаки гипноза по телефону

Разговор с мошенником должен быть предельно коротким. Не стоит сообщать информацию, которую потом могут использовать от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров. Ни в коем случае не произносите слова "да", "подтверждаю", "согласен", "разрешаю" и так далее.

Всегда стоит помнить, что в большинстве случаев вам звонят не для того, чтобы принести радость или избавить от проблем. "Если незнакомцы дозвонились до вас, то чужая рука уже почти в вашем кармане", - подчеркивает эксперт.

Соловьев также рекомендует сбить темпоритм мошенника: не отвечать на вопросы, а самому их задавать. "К такому повороту событий не готов ни один даже самый искрометный фантазер, и разговор будет закончен", - цитирует Соловьева агентство "Прайм".

Происшествия Преступления Криминал Экономика Финансы Происшествия Правосудие Охрана порядка

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
ЦБ установил минимальный лимит переводов по номеру телефона
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс