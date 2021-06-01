Юрист Соловьев перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками

Звонящие россиянам мошенники обычно действуют по одной и той же схеме. Злоумышленники стремятся максимально вовлечь жертву в свою игру. "Создается ситуация цейтнота, нехватки времени. Спокойно считаем до десяти и сбиваем мошенников с их программы быстрым завершением разговора", - советует заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Разговор с мошенником должен быть предельно коротким. Не стоит сообщать информацию, которую потом могут использовать от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров. Ни в коем случае не произносите слова "да", "подтверждаю", "согласен", "разрешаю" и так далее.

Всегда стоит помнить, что в большинстве случаев вам звонят не для того, чтобы принести радость или избавить от проблем. "Если незнакомцы дозвонились до вас, то чужая рука уже почти в вашем кармане", - подчеркивает эксперт.

Соловьев также рекомендует сбить темпоритм мошенника: не отвечать на вопросы, а самому их задавать. "К такому повороту событий не готов ни один даже самый искрометный фантазер, и разговор будет закончен", - цитирует Соловьева агентство "Прайм".