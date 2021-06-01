Кабмин предлагает ввести для малого бизнеса дисконт по штрафам за картели

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП, распространяющие действие льготной уплаты штрафов на малый и средний бизнес: в том случае, если их привлекут к ответственности за картельные сговоры.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект предлагает расширить правило применения дисконта при своевременной уплате административных штрафов на представителей малого и среднего бизнеса, нарушивших антимонопольные правила.

"Юридические лица в случае привлечения к ответственности по статье 14.32 КоАП "Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности" смогут в течение 20 дней уплатить только половину назначенного штрафа. По данной статье, в частности, привлекаются хозяйствующие субъекты, вступившие в картельный сговор", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что такое же правило действует для водителей, нарушивших правила дорожного движения.

"Институт льготной уплаты показал свою эффективность, резко повысив реальную собираемость штрафов. Поэтому решение расширить действие дисконта вполне обоснованно. В проекте особо оговаривается, что предлагаемое правило будет действовать в отношении юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса. Так что крупные корпорации, привлеченные к ответственности за создание картелей, будут уплачивать штрафы в полном объеме", - пояснил Владимир Груздев.

Ежегодно по статье 14.32 ФАС выносит постановления о привлечении к ответственности на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Например, в 2018 году было назначено штрафов на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. Но реально взыскано только 667,5 миллиона рублей, то есть 27 процентов.

"Между тем основная функция антимонопольного органа при назначении штрафа - пресечение нарушений и предупреждение их в будущем. Предлагаемые меры позволят стимулировать представителей малого и среднего бизнеса к добровольной уплате штрафов и в целом правопослушному поведению", - резюмировал Владимир Груздев.