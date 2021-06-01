Как без комиссии перевести крупную сумму в другой банк

Созданный Банком России сервис быстрых платежей позволяет переводить в другой банк бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц, но многие по старинке продолжают пользоваться карточными переводами и платят комиссии.

Клиенты Сбербанка смогут с 10 июня перевести до 150 тысяч рублей за один день через Систему быстрых платежей. Фото: Сергей Михеев

Перевод в Системе быстрых платежей выполняется по номеру телефона получателя, к сервису подключены все крупные банки и все банки универсальной лицензией. Это и выгодно, и безопасно для получателя - ему не нужно делиться номером карты, к тому же в отличие от карточных платежей списание и зачисление происходят мгновенно. Деньги поступают не на карту, а непосредственно на счет (к которому может, но не обязана быть привязана карта).

В большинстве подключившихся банков сервис доступен по умолчанию, клиентам Сбербанка и для получения, и для отправки средств через СБП нужно предварительно дать особые согласия банку. Именно поэтому часто попытки перевода через СБП клиенту Сбербанка оканчиваются провалом. Чтобы подключить эту возможность, нужно открыть приложение Сбербанк Онлайн, в "Профиле" выбрать "Настройки", а далее - "Система быстрых платежей" и дать согласие.

За переводы через Систему быстрых платежей сверх 100 тысяч рублей в месяц большинство банков берут комиссию, но и она ограничена решением Банка России - не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод. Такие льготные условия Банк России установил после того, как обнулил собственные комиссии за операции в СБП для банков.

Суточный лимит для переводов через СБП с 10 июня не может быть ниже 150 тысяч рублей в день. "В настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки", - отметил Банк России.

Сейчас у Сбербанка суточный лимит для СБП - 50 тысяч рублей, хотя с карты на карту можно перевести (через СберБанк Онлайн) до 1 млн рублей в сутки. ВТБ с начала года увеличил максимальную сумму разового перевода через СБП в три раза - до 150 тысячи рублей. У Альфа-Банка суточный и разовый лимиты начинаются от 300 тысяч рублей. В Тинькофф Банке максимальная сумма одного перевода - 150 тысяч рублей с возможностью делать до 20 переводов в сутки.

0,5 процента от суммы перевода - этой планкой ограничена комиссия в Системе быстрых платежей. Она взимается только с переводов свыше 100 тыс. руб. в месяц

Популярность СБП быстро растет: если в 2019 году, когда сервис только разворачивался, через него проведено только 6,7 млн платежей на 60 млрд руб., то в 2020 году - соответственно, 111,3 млн и 795,1 млрд рублей. Конкуренция с этим сервисом заставляет банки предлагать более выгодные условия по карточным переводам.

В Системе быстрых платежей переводы можно делать не только в адрес физлиц, но и в пользу юрлиц (оплата в магазине по QR-кодам), а также от юрлиц физлицам (например, для выдачи микрозаймов) и между счетами одного физического лица в разных банках по распоряжению из банка-получателя (операции С2С-pull).