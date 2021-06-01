Как будут кормить в поездах

В российских поездах появляются новые услуги для пассажиров. Например, теперь можно отправить поездом посылку, почту или перевезти животное, заказать билет по телефону. А вот некоторые привычные услуги будут меняться. В обычных поездах вместо вагонов-ресторанов будут предлагать наборы готовой еды. Об этих планах рассказали в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

В вагонах-бистро станут так же накрывать на стол, но еду будут не готовить, а только разогревать. Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

По единым стандартам

Глава компании Олег Белозеров пояснил, что вагоны-рестораны - довольно дорогостоящая затея. А потому вместо приготовления еды на колесах для пассажиров обычных поездов будут, как в самолетах, разогревать заранее припасенные наборы еды. В РЖД поясняют, что поменяется только технология приготовления и хранения блюд. Сейчас еду готовит повар во время движения поезда на кухне вагона-ресторана из сырых продуктов и полуфабрикатов. При этом ассортимент и качество блюд зависят от компании - оператора питания. С РЖД работают 12 таких предприятий, которые арендуют 400 вагонов-ресторанов.

Само название вагонов-ресторанов поменяется. Будут вагоны-бистро, куда станут загружать стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными поварами в стационарных условиях. При этом будут использоваться новейшие технологии термообработки продуктов и контроля их качества, обещают в РЖД. Это будет не фастфуд, подчеркивают в компании. В меню будут и супы, и салаты, и горячие блюда из мяса и рыбы, и десерты. Также обещают предусмотреть вегетарианские блюда и детское меню. Готовые блюда планируется разогревать в пути и сервировать для подачи пассажиру. Пообедать или поужинать пассажиры смогут как в зале вагона-бистро, с подачей сервированных блюд, так и на своем месте в вагоне поезда. А вот детские организованные группы в соответствии с действующими регламентами будут кормить только в вагоне-бистро. При этом в компании рассчитывают ввести единые стандарты и цены на питание во всех поездах.

Но вагоны-рестораны все же останутся в фирменных и туристических поездах. При этом в РЖД рассматривают возможность поменять их концепцию и даже название. Компания разрабатывает определенную линейку по набору питания. Новый подход уже тестируют на нескольких поездах по различным направлениям.

Питание можно заказать

Пассажиры все же не будут ограничены в выборе питания только из заранее заготовленных блюд. Помимо того что они могут взять свою еду из дома, ее можно заказать и прямо к поезду из кафе или ресторана. Запустили такой сервис еще в декабре 2019 года. Но тогда он был доступен только на Ленинградском и Курском вокзалах Москвы.

Затем география расширялась, как и перечень кафе и ресторанов, подключенных к сервису. Сейчас эта услуга уже действует более чем в 30 городах России. С начала года сервис стал доступен еще более чем в десяти российских городах. Среди них Минеральные Воды, Нижний Новгород, Смоленск, Казань, Сочи, Пенза, Чебоксары, Омск, Ростов-на-Дону, Анапа и Новороссийск.

Еду для пассажиров будут готовить заранее по единым стандартам

К услуге сейчас подключено 55 предприятий общественного питания из 34 городов, отмечают в РЖД. Причем заказ могут доставить как на станциях отправления поезда, так и на транзитных остановках.

Больше всего сервис популярен в Москве. Пассажиры из столицы делают треть всех заказов. Но этот сервис также пользуется спросом в Тюмени, Екатеринбурге, Ярославле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Чаще всего заказывают пиццу, а еще традиционные блюда из национальной кухни регионов.

В компании поясняют, что сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД-Пассажирам", а также оформив дополнительную услугу к билетам.

Кстати





Фото: Photoxpress

Дама сдавала в багаж...

Для удобства пассажиров в РЖД ввели и другие дополнительные услуги. Теперь можно отправить поездом мелких домашних животных, багаж и почту. Эта услуга оформляется на сайте РЖД.

Если пассажир поедет в одном поезде с багажом, оставить багаж можно в специально оборудованных купе. От одного пассажира компания принимает до трех мест багажа. Общий допустимый вес багажа - до 200 килограммов. При этом габариты места багажа по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) должна быть не более 180 см, а вес - до 75 килограммов. Перевозку багажа можно оформить в билетных кассах или на сайте РЖД. Такая услуга не предоставляется при перевозке багажа в Калининградскую область или из нее.

Стоит одно багажное место в специализированном купе от 115 до 1375 рублей в зависимости от расстояния. Максимальную сумму придется заплатить, если перевозить багаж нужно на расстояние около 12 тысяч километров.

Можно перевозить и крупногабаритный багаж в специализированных купе на особых условиях.

Домашних животных можно перевозить как в сопровождении с владельцем, так и без. Отправить в путешествие без владельца можно только домашних прирученных животных. Например, это кошки, лисы-фенеки, собаки мелких пород, белки, декоративные кролики, крысы, морские свинки, а также ежи, хомяки, шиншиллы, еноты, норки, птицы, мелкие неядовитые земноводные и неядовитые пресмыкающиеся - игуаны, хамелеоны, черепахи, ящерицы.

Главное, чтобы животные не угрожали жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика и не были дикими, неприрученными и не приученными к клетке или контейнеру. Также не возьмут в путешествие больных животных.