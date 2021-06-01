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01.06.2021 14:28
Рубрика: В мире

Как на Украине оправдали грабителя, убийцу и неонациста

Текст: Петр Лихоманов
Накануне Одесский апелляционный суд фактически оправдал осужденного за похищение человека, грабеж и пытки скандального украинского "активиста" Сергея Стерненко. Это значит, что погром президентского офиса, устроенный его "побратимами", показал свою действенность. Зеленский испугался немногочисленной агрессивной толпы и продемонстрировал неспособность обуздать ультраправую вольницу, перед которой он, впрочем, сегодня открыто заискивает.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кратко напомним уголовную биографию персонажа: в 2015 году Стерненко, возглавлявший на тот момент одесский филиал "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ), вместе с подельниками похитил депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича. Они истязали "сепаратиста", чтобы заставить его отказаться от депутатства. По информации, не вошедшей в текст обвинения, делалось это по заказу местного СБУ. В 2018 году Стерненко в состоянии алкогольного опьянения зарезал мужчину в ходе бытового конфликта, при этом транслировал весь процесс в социальной сети. Позже он заявил, что жертва пыталась на него покуситься. Действительно, в это время Стерненко опасался нападения со стороны конкурентов по наркотическому бизнесу, который он пытался "крышевать".

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY
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По эпизоду с похищением, разбоем и пытками 23 февраля Стерненко и его подельник были приговорены Приморским судом Одессы к 7,3 годам заключения. Сразу после этого под стенами офиса Зеленского состоялся неонацистский шабаш с требованием освободить "патриота": фасад здания был разгромлен, на нем нарисовали свастику, смытую спустя неделю. Одновременно вынесший приговор судья получил угрозы жизни со стороны неонацистов. Вскоре на время рассмотрения апелляции Стерненко был переведен из тюрьмы под домашний арест, поскольку за него ходатайствовали не только ультраправые, но и посольство США, официально озаботившееся судьбой "патриота". Следует пояснить, что вместе со сменой президента Стерненко поменял и кураторов, уйдя из-под СБУ в стан так называемых "соросят", опекаемых посольствами стран-членов G7, и теперь классифицируется как "оппозиционный блогер".

О том, что Стерненко будет освобожден, говорилось всю весну, и действительно, апелляционный суд, признав факт похищения и пыток, снял с него эти обвинения по истечению срока давности, полностью освободил от ответственности за грабеж и оставил только эпизод с найденным при обыске боевым патроном. Приговор в итоге получился следующим: три года условно с годичным испытательным сроком. То есть, если находящийся на свободе Стерненко больше не будет грабить и убивать, судимость будет погашена. Иными словами, он был фактически оправдан и освобожден от всякой ответственности за совершенные преступления. Правда, осталось еще дело об убийстве, но, как говорят, скоро состав будет переквалифицирован на превышение мер самообороны, и следствие продлится, опять же, до истечения срока давности.

Хотя формально, в силу принципа разделения властей, Зеленский не имеет отношения к скандальному приговору, войну с неугодными судами он ведет открыто, и так же не является секретом личность чиновника офиса, осуществляющего "коммуникацию" с судами угодными, к которым, очевидно, относится и Одесский апелляционный. На поверхности лежит и политический интерес Зеленского: не ссориться с посольством США и радикалами, стоящими за Стерненко. Тем более что, по задумке Зеленского, все эти "волонтеры и активисты" должны составить так называемые "силы национального сопротивления", которые он недавно своим указом учредил и себе же подчинил. В том, кому будут подчиняться состоящие из "стерненок" группировки в реальности, сегодня на Украине идут дискуссии, и Зеленский даже не в начале списка потенциальных командующих. Несомненна только нарочитая несправедливость оправдания Стерненко, политическая обусловленность приговора, заинтересованность в этом Зеленского и наличие у него рычагов давления на суд. Если же вспомнить, что Зеленский ведет душевную переписку с того же типа людьми, что и Стерненко, обвиняемыми по делу об убийстве Павла Шеремета, о чем ему хватило ума и смелости заявить на пресс-конференции, косвенные доказательства того, что именно Зеленский оправдал насильника, наркоторговца, убийцу и неонациста, превращаются в доказанный факт.

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