Как Россия создает современные транспортные сети

Транспортные сети в современном мире становятся не просто условием развития экономики, они меняют экономический ландшафт целых регионов. Россия формирует собственный инфраструктурный каркас.

Предполагается развитие всех видов транспорта. Объем грузоперевозок по внутренним водным путям России к 2030 году должен вырасти до 180 млн тонн, отмечают в минтрансе. Для этого потребуется обеспечить глубину минимум в четыре метра к 2030 году на всей протяженности единой глубоководной системы.

Железнодорожные пути развиваются в составе транзитных коридоров. По объемам транзитной перевозки между Азией и Европой лидируют Байкало-Амурская магистраль и Транссиб. Сейчас по этому маршруту ежегодно проходит 120 млн тонн грузов. К 2024 году поток планируется увеличить до 180 млн тонн, а к 2030 году - до 260-280 млн тонн.

Автотранспорт меньше задействован в транзите. Но он обладает высокой маневренностью, обеспечивает перевозки непосредственно от отправителя до получателя, говорит завотделом комплексного развития транспорта НИИ автомобильного транспорта Татьяна Михеева. На автотранспорт в России уже приходится около двух третей всех грузовых перевозок, и эта доля может еще вырасти. В России планируется создать опорную сеть дорог, построить новые скоростные трассы, такие как Москва - Казань с продлением до Екатеринбурга.

Интегрировать все виды транспорта в одну систему призваны цифровые технологии. Для бизнеса от перехода на "цифру" зависят новые возможности внедрения электронного документооборота с государством, бесшовности прохождения административных процедур и выстраивания мультимодальной грузовой и пассажирской логистики, отмечает директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Антон Замков. Минтранс с отраслевыми компаниями разрабатывает стратегию цифровой трансформации. Итоги работы будут озвучены на ПМЭФ-2021, добавляет он.