Как Россия создает современные транспортные сети

Предполагается развитие всех видов транспорта. Объем грузоперевозок по внутренним водным путям России к 2030 году должен вырасти до 180 млн тонн, отмечают в минтрансе. Для этого потребуется обеспечить глубину минимум в четыре метра к 2030 году на всей протяженности единой глубоководной системы.
Железнодорожные пути развиваются в составе транзитных коридоров. По объемам транзитной перевозки между Азией и Европой лидируют Байкало-Амурская магистраль и Транссиб. Сейчас по этому маршруту ежегодно проходит 120 млн тонн грузов. К 2024 году поток планируется увеличить до 180 млн тонн, а к 2030 году - до 260-280 млн тонн.
Автотранспорт меньше задействован в транзите. Но он обладает высокой маневренностью, обеспечивает перевозки непосредственно от отправителя до получателя, говорит завотделом комплексного развития транспорта НИИ автомобильного транспорта Татьяна Михеева. На автотранспорт в России уже приходится около двух третей всех грузовых перевозок, и эта доля может еще вырасти. В России планируется создать опорную сеть дорог, построить новые скоростные трассы, такие как Москва - Казань с продлением до Екатеринбурга.
Интегрировать все виды транспорта в одну систему призваны цифровые технологии. Для бизнеса от перехода на "цифру" зависят новые возможности внедрения электронного документооборота с государством, бесшовности прохождения административных процедур и выстраивания мультимодальной грузовой и пассажирской логистики, отмечает директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Антон Замков. Минтранс с отраслевыми компаниями разрабатывает стратегию цифровой трансформации. Итоги работы будут озвучены на ПМЭФ-2021, добавляет он.