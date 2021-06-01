Как сдать экзамен и не оказаться "диссидентом"

Совсем скоро школьников ждут экзамены. Как не провалить одно из главных событий жизни? Как правильно отнестись к экзамену и не стать невротиком? Писать ли шпаргалки? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры ЮПиП МГППУ Майя Душкина.

Майя Рашидовна, можно ли сдать экзамен и не стать невротиком? Можно ли относиться к экзамену не как к глобальной проблеме?

Майя Душкина: Экзамен сам по себе не только проблема, но и возможность. Проблемой его делает наше к нему отношение, страх, стресс, тревожность. Позитив в экзамене - понимание того, что в сущности, это тренинг, отработка технологий, которых еще не раз пригодятся в жизни, ведь подобных экзаменов предстоит на жизненном пути великое множество.

Верно ли, что секрет успешной сдачи прост: выучил - сдал, не выучил - не сдал?

Майя Душкина: Наличие знаний - это необходимое, но недостаточное условие. Знания нужно уметь соответствующим образом продемонстрировать. Если человек сумел адаптировать полученные знания к своей картине мира, системе знаний и представлений, то сумеет и представить соответствующим образом. Вопросы на экзамене могут формулироваться очень по-разному, чтобы понять, чего от тебя добивается преподаватель или искусственный интеллект, ты должен понимать, что от тебя требуется, попытаться привести в соответствии эти системы представлений и изложить на адекватном языке свои знания. По сути, сдача любого экзамена - это перевод с русского языка на "иностранный", на тот язык, на котором к тебе обращаются во время экзамена.

Устный экзамен перевести намного проще?

Майя Душкина: Да. Ведь ты уже нашел в процессе обучения общий язык с преподавателем, выработал некое универсальное "эсперанто", и умеешь с ним общаться на этом языке. В случае, если ты сдаешь неизвестным проверяющим и искусственному интеллекту (ЕГЭ), то ты можешь только предположить, как организовано их мышление, какова их картина мира и что они хотят от тебя услышать. Ты вынужден дрейфовать в рамках узко предложенной тебе зоны, которую очерчивают формулировки вопросов. Тестирование по самой своей природе - это в какой-то степени процесс угадывания, тебе нужно выбирать варианты ответов, а выбор - это всегда момент угадывания. На устном экзамене ты всегда можешь задать уточняющий вопрос, наладив двустороннюю коммуникацию и получив обратную связь, а на письменном - нет. Человеку, который читает задание письменного экзамена, нужно представлять систему знаний и представлений субъекта, формулирующего вопрос и ожидающего определенного ответа.

Это невозможно.

Майя Душкина: Однако процесс натаскивания школьников к ЕГЭ или прохождение тестов в открытом доступе при устройстве на работу (soft scills) предполагает, что человек будет понимать корпоративную культуру, систему ценностей компании, в которой он претендует на рабочее место. Он должен уметь предположить ответ, который от него хотят услышать. В этом смысле, выпускной экзамен можно рассматривать как тренинг для сдачи экзамена в компанию, куда ты хочешь устроиться на работу. На период сдачи экзамена ты должен встроить свою систему ценностей в рамки этой области. Ведь "диссиденты", которые изначально не находятся в рамках концепции компании, никому не нужны. Если ты идешь в фармкомпанию, будучи гомеопатом, тебе там делать нечего.

Какой экзамен предпочли бы вы сами?

Майя Душкина: Я, например, сторонница устного экзамена, в письменном экзамене нет режима обратной связи и коммуникация, таким образом, оказывается неполноценна, она не двусторонняя. Она появляется только на этапе выставления оценки, когда ты уже не можешь ее исправить, разве только юридически-правовыми методами, апелляцией. Но это уже будет бег за уходящим поездом. Современный мир устроен так, что он все больше диджитализируется, поэтому человеку, чтобы жить комфортно в современном обществе и быть в нем успешным, ничего другого не остается, кроме как приспособиться, адаптироваться к существующей системе. Значит, он должен овладеть этим умением еще в школе, до начала настоящих испытаний, жизненных экзаменов. Так что, сегодняшний письменный экзамен - это ваш входной билет в современное цифровизирующееся общество.

Мифы или лайфхаки?

1.Успокоительные: пить или не пить?

- Медикаментозные средства для успокоения или расслабления в ситуации с экзаменом могут сыграть негативную роль. Мы можем получить вместо покоя заторможенность, равнодушие, отсутствие интереса к результату, демотивацию. А мотивация достижения - это основное условие для успешной сдачи экзамена, порой даже более значимое, нежели объем знаний. При ее наличии происходит концентрация физических и психических сил.

2. Ночь перед экзаменом: спать или нет?

- Полноценный отдых и сон необходимы как никогда, они лучше любого успокоительного фармацевтического средства. И опять же он не должен быть связан со средствами снотворного характера. Теплое молоко, мед, заваренные лекарственные растения - мята, пустырник, боярышник. За пару часов до сна можно заняться привычными делами, которые успокаивают и расслабляют, снимают напряжение своей рутинностью.

3. Последний штурм конспектов: нужен или нет?

- Нужен. Но пробежаться по ним следует за пару часов до сна, еще раз окинуть взглядом весь материал, структурировать его в сознании, выделив некие опорные точки, ключевые моменты, воспользовавшись для этого структурной блок-схемой, составленной самостоятельно во время подготовки

4. Готовиться к экзамену круглосуточно: нужно или нет?

- Нет. Готовиться к экзамену нужно по давно выработанной схеме: 40-45 минут занимаешься, 5-10 минут отдыхаешь. Эта рекомендация обусловлена серьезными исследованиями, именно так организован и обычный учебный процесс. В таком режиме заниматься можно целый день, но с двумя обязательными часовыми перерывами на отдых и физическую активность.

5.Свежий воздух: нужен или нет?

- Необходим. Если не получается выделить на прогулку час, то выйти хотя бы на полчаса. Если человек находится в состоянии стресса, то лучшим завершением последнего дня перед экзаменом будет спокойная вечерняя прогулка с родителями или близкими. Во время прогулки ни в коем случае не нужно разговаривать об экзамене. Нужно говорить о желательном профессиональном будущем, о планах семьи на отдых, планах ребенка на лето. Ребенок должен получить позитивную энергию, ощущать чувство локтя и поддержки от близких, которым не стоит его "накручивать". Ни в коем случае не подстегивать, не рисовать картины апокалипсиса, который наступит, если "не сдашь".

6. Шпаргалки: писать или нет?

Обязательно. Шпаргалка - замечательная вещь. Она помогает систематизировать и структурировать знания. Это твоя схема, которая позволяет изложить весь материал, структурировать, систематизировать и распределить его по блокам, "разложить по полочкам". Представь, что ты написал книгу и тебе надо ее озаглавить, изложить кратко и схематично содержание. Нарисуй схему - квадратики, кружочки, стрелочки, что с чем связано, что из чего проистекает, что крупнее, что помельче, что фундамент, что надстройка. Этой схемой ты структурируешь весь имеющийся материал у себя в голове. Шпаргалка - это способ успокоения ("шпаргалка есть, не завалю").

7. Приметы: верить или нет?

- Используем "хорошие приметы" - как психологические подпорки, способ успокоиться, внушить себе оптимизм. Взять ли на экзамен любимую ручку, "которая всегда приносит удачу"? Конечно, взять. Приметы, на которые ты можешь повлиять, организовать их себе сам фактически - это замечательное психотерапевтическое подспорье. Но, если примета тобой не управляема, если она случайно-вероятностная, например, встретил по дороге черную кошку или во время экзамена птичка пролетела мимо окна - реши для себя сразу, что это уже суеверие. И это надо исключить. Иначе говоря, то, что говорит тебе об успехе и внушает оптимизм - расценивай как хорошую примету, что намекает на обратное - относи к суевериям