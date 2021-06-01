Китай и мир: по бескрайнему океану к расширению сотрудничества

"Китай не закроет свои двери для остального мира, напротив, они будут открываться только шире", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин на Боаоском азиатском форуме в 2018 году.

От реформ и открытости…

Колоссальные изменения, произошедшие в Китае в результате проводимой с 1978 года политики реформ и открытости, подтверждают справедливость убеждения о том, что открытость - это путь к росту и богатству.

Руководствуясь этим курсом, страна превратилась из преимущественно аграрной во вторую по величине экономику в мире.

В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая вырос на 1,9 процента в годовом исчислении - до 32,16 триллиона юаней (около 4,647 триллиона долларов), достигнув рекордного уровня, несмотря на мировой спад поставок. Китай стал единственной крупной экономикой мира, показавшей рост внешней торговли в условиях пандемии.

В 1978 году этот показатель не превышал 20,6 миллиарда долларов.

Китай приложил немало усилий, чтобы привлечь больше глобальных инвесторов на свой огромный внутренний рынок, расширяя доступ на него и улучшая деловую среду.

Недавнее исследование министерства коммерции КНР показывает, что 96,4 процента предприятий с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса в Китае.

Согласно отчету Всемирного банка за 2020 год, Китай второй год подряд вошел в десятку самых благоприятных экономик мира с точки зрения удобства ведения бизнеса благодаря масштабной программе реформ.

Китай подписал соглашения о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией в рамках инициативы "Один пояс и один путь" с момента ее выдвижения в 2013 году.

К новой модели развития

Поскольку Китай встал на путь социалистической модернизации в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.), открытость остается критически важной составляющей новой "дорожной карты" страны.

Включив в план развития принцип "двойной циркуляции", Китай обещает наращивать открытость своих рынков в ближайшие 5 лет, чтобы преодолеть спад экономики, вызванный пандемией, и содействовать международному сотрудничеству.

Новая парадигма развития означает обеспечение более тесной связи и более эффективного использования как внутреннего, так и внешнего рынков за счет раскрытия потенциала внутреннего рынка. И конкретные шаги в этом направлении уже сделаны.

В Китае насчитывается 21 пилотная зона свободной торговли после открытия трех новых ЗСТ в прошлом году. Страна подписала соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, которое подразумевает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли.