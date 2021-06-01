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01.06.2021 12:35
Рубрика: Культура

Константин Хабенский посоветует, что смотреть в интернете

Текст: Сусанна Альперина
Актер Константин Хабенский. Фото: kinopoisk.ru Актер Константин Хабенский. Фото: kinopoisk.ru
Актер Константин Хабенский. Фото: kinopoisk.ru

Константин Хабенский теперь будет советовать, какие фильмы и сериалы выбирать зрителям для просмотра. Он стал лицом крупнейшего и старейшего онлайн-кинотеатра в России - IVI. Первая подборка картин, которые рекомендует артист, уже появилась с сегодняшнего дня на сайте онлайн-кинотеатра. Посмотреть ее можно по ссылке. Из отечественных картин в ней есть "Летят журавли", "Айка", "Человек, который удивил всех", "Место встречи изменить нельзя", "Звезда", сериал"Ликвидация" и другие фильмы. Из зарубежных - сериалы "Карточный домик", "Чернобыль", "Доктор Хаус", "Во все тяжкие", фильмы "Список Шиндлера", "Одержимость", "Бердмен" и другие. Выбор очень достойный.

Фото: предоставлено телеканалом "Россия-Культура"
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Константин Хабенский говорит о своем новом направлении работы следующее:

"Так сложилось, что я связал свою жизнь с театром и кино. Что бы ни говорили, быть артистом - это не просто творить, жить для себя: актер в любом случае играет для зрителя. В силу понятных причин сегодня наша жизнь плавно перетекла в онлайн, и невозможно не считаться с этим. IVI же одержим кино, живет только им и держит марку, бережно относясь к произведениям искусства, которые предлагает зрителям, а также учитывает их запросы, интересы, возраст. Наше отношение к зрителю, взгляды и ценности совпали, и мы делаем интересный совместный проект, который поможет зрителям лучше ориентироваться в мире кино и наслаждаться просмотром фильмов".

Также IVI запустил долгосрочный проект с лидерами мнений российской медиаиндустрии: актерами, кинокритиками, телеведущими и блогерами. Пользователям онлайн-кинотеатра уже доступны первые подборки фильмов и сериалов от актеров Ивана Охлобыстина, Максима Лагашкина, Дениса Косякова, телеведущих и блогеров Регины Тодоренко, а также Wylsacom, BadComedian, Стаса Круглицкого, Галины Боб и других блогеров и кинокритиков. "Цель проекта - помочь зрителям быстро и легко выбирать фильмы и сериалы среди огромного количества контента", - говорится в релизе IVI, присланном в "РГ".

Среди подборок есть и именная - обозревателя "РГ", автора этих строк. Посмотреть эту десятку фильмов, сериалов и анимации последнего времени можно по ссылке.

Культура Кино и ТВ Наше кино Персона: Константин Хабенский Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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