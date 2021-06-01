Осенью "Божественная комедия" - бессмертное произведение великого поэта и основоположника итальянского языка Данте Алигьери, выражаясь языком гения, спустя века наконец "сможет увидеть звезды". 2021 год посвящен на Апеннинах 700-летию со дня смерти Данте. К этому важному для итальянской и мировой литературы событию, наряду с традиционными мероприятиями (презентациями книг и выставок, а также поэтических конкурсов), было решено провести одно поистине космического масштаба.

По инициативе Рафаэля Мартене, президента издательства из Болоньи Scripta Maneant, выход в свет нового уникального издания философской поэмы состоится в октябре текущего года на борту Международной космической станции. Мартене движет желание "воплотить поверх существующих сегодня барьеров мятежный дух Данте Алигьери", поскольку в его не теряющем своей актуальности произведении отражена суть человеческой личности как в ее самых высоких, так и низменных проявлениях. И хотя Алигьери написал свое произведение много веков тому назад, авторы этой креативной идеи убеждены, что он во многом предрек все то, что произойдет с человечеством спустя столетия, включая пандемию.

В качестве эпиграфа для космической миссии ISS-Expedition 66 были выбраны финальные строфы "Божественной комедии". "Но собственных мне было мало крылий, и тут в мой разум грянул блеск с высот, неся свершенье всех его усилий". Лететь на МКС будет не сама книга, а ее текст, который нанесут лазером на лист, сделанный из титана и золота. При этом буквы, из которых сложены знаменитые терцины, смогут выдержать в космосе любые, даже самые экстремальные температуры и нагрузки. Как пояснил, художник-иллюстратор издательского проекта Джанни Гранди, текст будет набран шрифтом одного размера с учетом законов перспективы.

Ожидается, что космонавты не только выпустят "Божественную комедию" в открытый космос на радость путешествующим по нему инопланетянам, но и отправят на Землю 700 уникальных пронумерованных и подписанных астронавтами копий.