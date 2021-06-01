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01.06.2021 12:04
Рубрика: Общество

Кравцов: Доля занятых в системе допобразования детей возросла до 75 процентов

Текст: Галина Мисливская

Три четверти детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены доплнительным образованием. Такие данные привел глава минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло во вторник в Кремле под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возросла с 68% в 2015 году до 75% в 2020 году от общего числа детей указанного возраста", - сказал министр просвещения.

Ранее в ходе заседания Валентина Матвиенко привела свои данные, согласно которым дополнительное образование не получают 26% городских детей и 40% сельских. Она также заявила, что 75% родителей полностью оплачивают стоимость занятий в кружках, поскольку большинство из них не знает о региональных программах сертификатов на оплату кружков и секций.

Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения

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