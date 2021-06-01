Кравцов: К 2024 году в каждой школе появятся спортклубы и театры

Спортивные клубы и театры планируется создать в каждой российской общеобразовательной школе к 2024 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло во вторник в Кремле под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"К 2024 году мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб. Такая же задача стоит и по созданию в школах своих школьных театров", - сказал министр. По его словам, к этому сроку планируется увеличить с нынешних 75% до 82% количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой дополнительного образования.