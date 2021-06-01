Крупнейший концерн-производитель мяса остановил работу из-за кибератаки

Бразильская компания JBS SA, которая считается крупнейшим производителем мяса в мире, экстренно остановила работу своих филиалов на разных континентах из-за мощной кибератаки на её компьютерные сети. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным СМИ, работа на скотобойнях в Австралии приостановлена, встали и производственные мощности завода по переработке мяса в Канаде. Компании пришлось задействовать резервные серверы и привлечь для срочных консультаций ведущих программистов. JBS SA также уведомила о ЧП власти страны.

Результаты расследования происшествия и какие-то подробности пока не известны.