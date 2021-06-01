В России нет достаточных гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, считают 78,6 процента предпринимателей - об этом сообщили СМИ со ссылкой на ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту.

Яркий пример - ситуация на Ямале, где основателя "Корпорации "Роснефтегаз" Олега Ситникова несколько раз пытались убить, возбуждали незаконные уголовные дела, а недавно отобрали основанное им предприятие, в результате чего организация с многомиллионным имуществом на балансе перешла в собственность рейдеров, о чем написали многие федеральные издания.

Как рассказывал Ситников прессе, против его предприятия возбудили 100 уголовных дел, причем 64 потом сами и прекратили. "А там, где мы являемся пострадавшими, дела не возбуждаются или не расследуются. В том числе о покушении на меня", - рассказывал бизнесмен.

Судя по всему, сейчас необоснованное преследование началось с новой силой. На прошлой неделе несколько оппозиционно настроенных СМИ (которые независимая пресса называет аффилированными гражданам Австрии) и несколько телеграм-каналов написали о том, что Ситников якобы поставляет в Азию некачественный конденсат, хотя ни одной поставки бизнесмен туда не производил.

Также прошла информационная волна о "масштабных обысках ФСБ в офисах ямальского олигарха". Никаких обысков на самом деле не было, и олигархом бизнесмен, конечно, не является, отметили журналисты, однако ФСБ действительно приехала к предпринимателю в сопровождении ОМОНа по какому-то загадочному заявлению или обращению, чтобы запросить пакет стандартных документов.

Против предприятия Ситникова возбудили 100 уголовных дел, причем 64 потом сами и прекратили

Кстати, подобная ситуация уже была - жалобу на Ситникова написал гражданин Армении (скандал всегда должен носить международные масштабы?). Прокуратура округа во главе с бывшим прокурором Александром Герасименко инициировала проверку по данному факту, сообщали СМИ, а когда действия прокуратуры обжаловали, то получили ответ, что заявителя на самом деле не существует: человека такого нет и даже улицы, на которой он якобы проживает, не существует.

По мнению Ситникова, заявление в правоохранительные органы преследовало одну цель - вынудить его отдать весь свой бизнес. Юристы бизнесмена уже подали досудебную претензию в эти издания с требованием удалить откровенную клевету.

- Мы считаем, статьи имеют явные признаки заказных. Если материалы не будут удалены с извинениями, мы намерены обратиться в суд и сделать это дело максимально публичным, - отмечает Олег Ситников. - Эти издания уже не первый раз показали себя с недобросовестной стороны, и мы думаем, что федеральным органам пора посмотреть на их деятельность более внимательно с точки зрения федерального законодательства.