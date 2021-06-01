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01.06.2021 19:04
Рубрика: Общество

Кузнецова: Нужна программа подготовки тренеров для занятий детей-инвалидов

Текст: Анна Спицына

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать специальную программу по подготовке специалистов, работающих с детьми-инвалидами в сфере спорта.

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"На 8,6 процента за три года выросло число организаций, осуществляющих работу с детьми-инвалидами в сфере физической культуры и спорта​​​, - цитирует слова детского омбудсмена на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей агентство РИА Новости. - Это очень важно".

Но, по словам уполномоченного, сегодня наблюдается нехватка специалистов в этой сфере.

"Одним из наших предложений стала бы поддержка и специальная программа по подготовке специалистов для детей для развития адаптивного спорта", - отметила она.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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