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01.06.2021 16:58
Рубрика: Экономика

Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT

Текст: Екатерина Забродина
Москва не заинтересована в разрушении механизмов международной экономической системы, но делает выводы из-за звучащих угроз отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания с коллегами по БРИКС по видеоконференции.

"Поскольку такие угрозы звучат, мы вынуждены делать выводы", - ответил Лавров агентству ТАСС, снова комментируя этот вопрос, который в последнее время муссируется в информационном пространстве.

По словам министра, все структуры правительства РФ продолжат принимать меры, которые "позволят при любом развитии событий надежно обеспечивать наши интересы".

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