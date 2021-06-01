Лавров: Москва не строит иллюзий насчет встречи Путина и Байдена

В Москве не питают иллюзий по поводу исхода предстоящей встречи лидеров России и США, которая должна состояться 16 июня в Женеве. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр уточнил, что российская сторона не собирается делать вид, будто ждет от российско-американского саммита каких-то особенных прорывов, "исторических, судьбоносных решений". Главное, что в нынешней ситуации лидеры двух ядерных держав - Владимир Путин и Джо Байден - в принципе проведут разговор, обменяются видением национальных и глобальных угроз.

Напомним, что последний раз главы РФ и США проводили саммит в июле 2018 года. Тогда Путин встречался в Хельсинки со своим американским коллегой Дональдом Трампом.