Лавров рассказал о ходе переговоров по ядерной сделке в Вене

Участники переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе достигли большого прогресса, однако до сих пор окончательного решения по этому вопросу не принято. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Остаются вопросы, которые требуют уже политических решений в столицах наиболее заинтересованных государств, прежде всего США и Ирана", - приводит ТАСС слова министра.

Лавров добавил, что Россия, как и другие участники СВПД, старается создать максимально благоприятные условия для решения вопроса, но, когда он будет достигнут - "в ближайшие несколько дней или через пару недель", - утверждать пока нельзя.

"Переговорщики в Вене работают с прицелом на достижение результата как можно скорее", - подчеркнул Лавров.

Напомним, с начала апреля в Вене проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки", в которую входят представители РФ, Великобритании, ФРГ, КНР и Франции. Цель - найти решение практических вопросов ради возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.