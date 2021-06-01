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Рубрика: В мире

Лавров рассказал о всеобъемлющем партнерстве России и КНР

Текст: Алексей Чуриков
Всеобъемлющее партнерство РФ и КНР больше чем просто военно-стратегический союз. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе 6-й международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН). Мероприятие приурочено к празднованию 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

Сергей Лавров отметил, что соглашение между РФ и КНР опирается на общепризнанные нормы международные нормы. Подписав этот договор, стороны выразили решимость передавать дружбу между своими народами из поколения в поколение. "Это без преувеличения исторический международно-правовой акт, который зафиксировал формирование новой модели наших межгосударственных связей", - подчеркнул глава МИД РФ.

МИД КНР: Китай и Россия твердо защищают международный порядок

Соглашение учитывает комплекс вопросов, включая взаимную поддержку в деле защиты государственного единства и территориальной целостности и отказе от применения первыми ядерного оружия и взаимного нацеливания стратегических ракет. Лавров подчеркнул, что также был сформулирован принцип уважения выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития.

Глава российского МИД отметил, что без создания формального военно-политического союза, была сформулирована правовая основа для самой тесной координации в стратегически важных вопросах, затрагивающих коренные интересы наших государств. "По сути, наше всеобъемлющее партнерство - это больше чем просто классический военно-политический союз", - подчеркнул Лавров, добавив, что в этом контексте принципиальное значение имеет положение договора об отсутствии взаимных территориальных претензий.

В мире Восточная Азия Китай Правительство МИД Отношения России и Китая

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