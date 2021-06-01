Лавров: РФ и Китай смогут быстро восстановить связи после пандемии

Москва и Пекин сумеют быстро преодолеть последствия пандемии и восстановить связи, на которые она отчасти неизбежно повлияла. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров в видеообращении на международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

"К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на контакты между нашими гражданами. Уверен, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации нам в сжатые сроки удастся их восстановить и нарастить", - признал Лавров.

По его мнению, обеим странам стоит уделять большое внимание программам изучения русского и китайского языков и содействовать взаимным молодежным обменам и контактам.