Лавров вручил орден Александра Невского монгольскому космонавту

Глава российского МИД Сергей Лавров вручил орден Александра Невского 73-летнему монгольскому космонавту, герою СССР Жугдэрдэмидийну Гуррагче, сообщает РИА Новости. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, с 22 по 30 марта 1981 года Гуррагча совершил полет в составе совместного экипажа в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле "Союз-39" и научно-исследовательском комплексе орбитальная станция "Салют-6" - космический корабль "Союз Т-4".

Сегодня первый космонавт Монгольской Народной Республики возглавляет Общество дружбы "Монголия - Россия". С 2000-го по 2004 год он занимал пост министра обороны республики.