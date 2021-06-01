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01.06.2021 16:56
Рубрика: Власть

Лавров: Запад пытается политизировать вопрос происхождения COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках стран Запада политизировать вопрос происхождения коронавируса. Он призвал все страны обсуждать эту тему на площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Министр говорил об этом на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС.

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Он отметил, что сейчас идет "война вакцин", как это называет президент Франции Эммануэль Макрон. Лавров подчеркнул, что называть при этом Россию и Китай виновниками развязывания такой "войны" нельзя.

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