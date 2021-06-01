Лукашенко назвал цифровую трансформацию одним из приоритетов Беларуси

Одним из национальных приоритетов Беларуси считает Александр Лукашенко цифровую трансформацию всех сфер современного общества. Глава государства, сообщает его пресс-служба, направил в первый день наступившего лета приветствие участникам и гостям ХХVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021". В нем в этом году принимает участие около 150 организаций из одиннадцати стран.

Более чем за четверть века, отмечают обозреватели, форум стал уникальной площадкой для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества, а также для вовлечения молодежи в процессы цифровой трансформации.

Президент поблагодарил зарубежных гостей форума, который продлится до 4 июня в белорусской столице, за профессиональный интерес и доверие к Беларуси, проявленные в это непростое для всего мира время. "Активная работа представителей Евразийской экономической комиссии, государств - членов ЕАЭС, СНГ и других международных союзов позволит укрепить международное партнерство в IТ-сфере и реализации цифровой повестки", - выразил уверенность глава государства.