Матвиенко предложила создать федеральную систему выявления талантливой молодежи

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России может быть создана на федеральном уровне программа выявления и сопровождения талантливых детей. Такое мнение она высказала на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

"Сегодня в России появляется все больше образовательных центров с углубленными программами обучения", - отметила глава Совфеда.

Среди них - образовательный центр "Сириус", фонд "Талант и успех", наукоград Курчатовского института в Протвино. Успешный опыт есть в Ульяновской области, в Татарстане, Адыгее, в целом ряде других регионов, перечислила она.

"На основе лучшего регионального опыта в будущем может быть разработана федеральная межведомственная система выявления и сопровождения молодежи", - считает Матвиенко. "Кстати, уже сегодня эффективность такой системы выявления и сопровождения талантливой молодежи уже включена в KPI губернаторов, что говорит о важности этого направления", - подчеркнула она.