В России нужно разработать на федеральном уровне базу данных талантливых детей и обеспечить им сопровождение, возможности для раскрытия способностей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Курчатовский институт" готов представить свою площадку для формирования такой базы.

1 июня, в День защиты детей, глава Совфеда провела в Кремле заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, посвященное поддержке юных дарований. Одной из тем стало состояние дополнительного образования в России, ведь именно кружки и секции помогают раскрыть и развить таланты.

Здесь данные минпросвещения и Совета Федерации несколько разнятся. "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возросла с 68 процентов в 2015 году до 75 процентов в 2020 году от общего числа детей указанного возраста", - сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Дополнительные занятия не посещают 26 процентов городских детей и 40 процентов сельских, утверждает Валентина Матвиенко.

"Неодаренных детей не бывает, есть те, у кого пока нет возможности получать дополнительное образование. Хотелось бы, чтобы они все были вовлечены в это", - считает глава Совфеда. "Мы должны понимать, сколько у нас детей не охвачено такими возможностями", - считает она.

Участники встречи договорились сделать пилотный проект: собрать реальную статистику по количеству детей, посещающих дополнительные занятия, сообщила спикер. "Потому что, когда называют цифры за 70-80 процентов, есть вопросы к достоверности этих данных", - отметила Валентина Матвиенко.

По словам Сергея Кравцова, "министерство просвещения с 1 сентября 2021 года начнет реализовывать систему персонифицированного учета в системе дополнительного образования ". "И мы будем видеть действительно по каждому школьнику, в какой он ходит кружок, какие у него есть интересы, и сделаем такую адаптивную систему дополнительного образования", - рассказал он журналистам.

Еще одна задача - поддержание и сопровождение юных талантов. "Сегодня в России появляется все больше образовательных центров с углубленными программами обучения", - отметила глава Совфеда. Среди них - образовательный центр "Сириус", фонд "Талант и успех", наукоград "Курчатовского института" в Протвино. Успешный опыт есть в Ульяновской области, в Татарстане, Адыгее, в целом ряде других регионов, перечислила она.

"На основе лучшего регионального опыта в будущем может быть разработана федеральная межведомственная система выявления и сопровождения молодежи", - считает Матвиенко. "Кстати, уже сегодня эффективность такой системы выявления и сопровождения талантливой молодежи уже включена в KPI губернаторов, что говорит о важности этого направления", - подчеркнула она.

Первым шагом на этом пути может стать создание единой базы данных одаренных ребят. "Давайте создадим базу данных талантливых детей, можно на базе "Курчатовского института", - предложил глава этого научного учреждения Михаил Ковальчук. Он считает, что эти сведения могут быть доступны заинтересованным российским ведомствам.

А вот от чужого глаза их надо беречь, считает Валентина Матвиенко. Она в шутку предложила поставить на этом списке гриф "Совершенно секретно", чтобы зарубежные университеты не переманивали перспективные кадры из России. Спикер добавила, что иностранные партнеры гоняются за российскими талантами чуть ли не с детского сада, чего, к сожалению, пока не делают российские вузы.